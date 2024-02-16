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Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроект щодо України

08:35, 16 лютого 2024
Тепер конгресмени мають повернутися до розгляду проекту закону вже наприкінці лютого.
Палата представників США пішла на канікули, не проголосувавши за законопроект щодо України
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Палата представників США  після дискусій стосовно законопроекту щодо фінансової допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню, вирішила піти на перерву до 28 лютого. Документ так і не був проголосований. Про це повідомив представник Білого дому Ендрю Бейтс у мережі Х (Твіттер).

Він зазначив, що Білий дім обурений з приводу того, що спікер Палати представників Майк Джонсон оголосив перерву в Палаті представників «без розгляду ухваленого Сенатом пакету допомоги Україні».

Бейтс додав, що Джонсон оголосив канікули «замість того, щоб покласти край шкоді, яку він завдає нашій національній безпеці».

«Кожен день, коли спікер Джонсон спричиняє погіршення нашої національної безпеки, Америка програє. І кожен день, коли він відкладає голосування, авторитет республіканців у Конгресі в американського народу падає... І замість того, щоб припинити політизацію безпеки країни, спікер Джонсон тікає, відправляючи Палату представників на дострокові канікули…він продовжує зміцнювати криваві військові зусилля рф та іранський режим на шкоду американській національній безпеці, робочим місцям у США та нашим найближчим альянсам», – заявив Бейтс.

Раніше повідомлялося, що лідери Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США відмовляються організувати голосування щодо допомоги Україні, що спонукає законодавців обох партій до нових зусиль у пошуках альтернативного «плану Б» для підтримки Києва.

Як відомо, Сенат США проголосував за законопроект, який включає $60 млрд допомоги Україні. Тепер законопроект відправляється до Палати представників.

Джо Байден закликав Палату представників негайно схвалити законопроект з допомогою Україні.

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