Блокування допомоги Україні: законодавці США шукають «план Б»

Законодавців обох партій США у пошуках альтернативного «плану Б» допомого Україні.

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Лідери Республіканської партії у Палаті представників Конгресу США відмовляються організувати голосування щодо допомоги Україні, що спонукає законодавців обох партій до нових зусиль у пошуках альтернативного «плану Б» для підтримки Києва у відбитті російської агресії, особливо в умовах скорочення поставок зброї. Про це повідомляє видання The Hill.

На цьому тижні Сенат затвердив пакет зовнішньої допомоги, який передбачає підтримку України, Ізраїлю та інших закордонних союзників. Однак спікер Майк Джонсон відкинув його, стверджуючи, що Конгрес не повинен розглядати міжнародні питання, не вирішивши міграційну кризу на мексиканському кордоні.

Демократи розкритикували таке рішення, попереджаючи, що бездіяльність Конгресу створює загрозу для національного суверенітету України та є подарунком для ворогів США. Це призвело до започаткування кампанії громадського тиску з метою змусити Джонсона переглянути свою позицію та швидко проголосувати за законопроєкт у Палаті представників.

Зазначається, що законодавці обох партій працюють над пошуком альтернативного підходу для швидкого ухвалення іншого пакету допомоги для України. Один з найбільш обговорюваних варіантів - це використання петиції про звільнення, процедурного механізму, який дозволяє законодавцям ухвалювати законопроекти без згоди спікера. Це може бути найбільш життєздатним варіантом, враховуючи стійку опозицію Джонсона.

«Це спосіб зробити щось двопартійне для національної безпеки нашої країни та підтримувати наших союзників. Це терміново. Україні потрібно те, що їм потрібно негайно», — зазначив конгресмен Грегорі Мікс (Нью-Йорк), старший демократ у комітеті Палати представників з закордонних справ.

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