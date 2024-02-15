В Одесі двоє чоловіків торгували тротилом і гранатами

Вони намагалися переконати поліцейських, що знайшли вибухонебезпечні предмети в лісосмузі.

Фото: поліція

В Одесі викрили місцевих жителів, які торгували тротилом і гранатами. Про це інформує пресслужба поліції.

Чоловіків затримали на гарячому одразу після того, як вони продали небезпечні предмети "клієнту" у занедбаній будівлі. Правоохоронці вилучили дві тротилові шашки, корпус ручної осколкової гранати іноземного виробництва із запалом та дві запальні трубки, а також 400 доларів США, вторгованих за вибухівку.

Затримані намагалися переконати поліцейських, що знайшли вибухонебезпечні предмети в лісосмузі на околиці Одеси.

Чоловіків взяли під варту з можливістю внесення застави.

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