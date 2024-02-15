В Одессе двое мужчин торговали тротилом и гранатами

Они пытались убедить полицейских, что нашли взрывоопасные предметы в лесополосе.

В Одессе разоблачили местных жителей, торговавших тротилом и гранатами. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Мужчин задержали с поличным сразу после того, как они продали опасные предметы "клиенту" в заброшенном здании. Правоохранители изъяли две тротиловые шашки, корпус ручной осколочной гранаты иностранного производства со страстью и две зажигательные трубки, а также 400 долларов США, вырученных за взрывчатку.

Задержанные пытались убедить полицейских, что нашли взрывоопасные предметы в лесополосе на окраине Одессы.

Мужчин заключили под стражу с возможностью внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.