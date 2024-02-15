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Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.

КСУ признал неконституционными предписания ХПК о сроках обращения в Верховный Суд с заявлением о пересмотре судебных решений в связи с решением ЕСПЧ

КСУ пришел к выводу, что нормы Хозяйственного процессуального кодекса, исключающие подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет являются неконституционными.

«Новые должностные оклады не решили проблем с заработными платами работников аппаратов судов, возникли только новые вопросы» — руководитель аппарата ПАГС Ольга Пасичник.

Как в судах после проведения классификации должностей государственной службы и утверждения новых должностных окладов, изменился размер заработной платы, и какие проблемы в аппарате суда возникают прямо сейчас.

  1. В Украине

В Киевской области задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетней падчерицы

23:34, 15 февраля 2024
Мужчину подозревают в изнасиловании 16-летней падчерицы, которая с рождения имеет пороки здоровья.
В Киевской области задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетней падчерицы
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В Киевской области мужчину подозревают в изнасиловании падчерицы. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, подозреваемый изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу, которая с рождения имеет пороки здоровья.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к ответственности за домашнее насилие в этой семье.

В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы писали, что в Киеве суд признал киевлянина виновным в изнасиловании собственной дочери и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

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    суддя Запорізького окружного адміністративного суду