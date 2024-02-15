В Киевской области задержали мужчину за изнасилование несовершеннолетней падчерицы

В Киевской области мужчину подозревают в изнасиловании падчерицы. Об этом сообщает областная прокуратура.
По данным следствия, подозреваемый изнасиловал свою 16-летнюю падчерицу, которая с рождения имеет пороки здоровья.
Установлено, что мужчина ранее привлекался к ответственности за домашнее насилие в этой семье.
В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.
Ранее мы писали, что в Киеве суд признал киевлянина виновным в изнасиловании собственной дочери и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.
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