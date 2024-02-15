На Львовщине судили пограничника, пропустившего мужчину без проверки документов

Пограничнику назначили штраф.

Во Львовской области пограничника, выпустившего из пункта пропуска мужчину, не прошедшего паспортный контроль, признали виновным в нарушении правил несения службы. Ему назначили 17 тыс. грн штрафа, сообщает zaxid.net.

Отмечается, что случай произошел 25 ноября 2023 около 11:15 в пункте пропуска Рава-Русская. Пограничник был в наряде «Сторожевой шлагбаума» и пропустил автомобиль на выезд из Украины, не проверив, есть ли все отметки о прохождении контроля. Таким образом, один человек выехал из пункта пропуска, не пройдя паспортный контроль.

Относительно пограничника составили протокол о совершении админправонарушения. В суде он отметил, что не заметил, что в талоне мужчины не было отметки о прохождении паспортного контроля.

Суд назначил ему 17 тыс. грн. штрафа. Постановление можно обжаловать.

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