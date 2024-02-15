Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.

КСУ признал неконституционными предписания ХПК о сроках обращения в Верховный Суд с заявлением о пересмотре судебных решений в связи с решением ЕСПЧ

КСУ пришел к выводу, что нормы Хозяйственного процессуального кодекса, исключающие подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет являются неконституционными.

«Новые должностные оклады не решили проблем с заработными платами работников аппаратов судов, возникли только новые вопросы» — руководитель аппарата ПАГС Ольга Пасичник.

Как в судах после проведения классификации должностей государственной службы и утверждения новых должностных окладов, изменился размер заработной платы, и какие проблемы в аппарате суда возникают прямо сейчас.

  1. В Украине

На Львовщине судили пограничника, пропустившего мужчину без проверки документов

23:16, 15 февраля 2024
Пограничнику назначили штраф.
На Львовщине судили пограничника, пропустившего мужчину без проверки документов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области пограничника, выпустившего из пункта пропуска мужчину, не прошедшего паспортный контроль, признали виновным в нарушении правил несения службы. Ему назначили 17 тыс. грн штрафа, сообщает zaxid.net. 

Отмечается, что случай произошел 25 ноября 2023 около 11:15 в пункте пропуска Рава-Русская. Пограничник был в наряде «Сторожевой шлагбаума» и пропустил автомобиль на выезд из Украины, не проверив, есть ли все отметки о прохождении контроля. Таким образом, один человек выехал из пункта пропуска, не пройдя паспортный контроль.

Относительно пограничника составили протокол о совершении админправонарушения. В суде он отметил, что не заметил, что в талоне мужчины не было отметки о прохождении паспортного контроля.

Суд назначил ему 17 тыс. грн. штрафа. Постановление можно обжаловать.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду