Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%

За прогнозами ВАКС, відновити довіру громадян до правосуддя вдасться на 53%.

КСУ визнав неконституційними приписи ГПК щодо строків звернення до Верховного Суду із заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з рішенням ЄСПЛ

КСУ дійшов висновку, що норми Господарського процесуального кодексу, які унеможливлюють подання заяв про перегляд судового рішення у зв’язку із рішенням ЄСПЛ після спливу 10 років є неконституційними.

«Нові посадові оклади не вирішили проблем із заробітними платами працівників апаратів судів, виникли лише нові питання» — керівник апарату ПАГС Ольга Пасічник

Як в судах після проведення класифікації посад державної служби та затвердження нових посадових окладів змінився розмір заробітної плати та які проблеми в апараті суду виникають прямо зараз.

  1. В Україні

На Львівщині судили прикордонника, який пропустив чоловіка без перевірки документів

23:16, 15 лютого 2024
Прикордоннику призначили штраф.
На Львівщині судили прикордонника, який пропустив чоловіка без перевірки документів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Львівській області прикордонника, який випустив із пункту пропуску чоловіка, який не пройшов паспортний контроль, визнали винним у порушенні правил несення служби. Йому призначили17 тис. грн штрафу, повідомляє zaxid.net. 

Зазначається, що  випадок трапився 25 листопада 2023 року близько 11:15 у пункті пропуску Рава-Руська. Прикордонник був у наряді «Вартовий шлагбаума» і пропустив автомобіль на виїзд з України, не перевіривши чи є усі відмітки про проходження контролю. Таким чином один чоловік виїхав із пункту пропуску, не пройшовши паспортний контроль.

Щодо прикордонника склали протокол про вчинення адмінправопорушення. У суді він зазначив, що не помітив, що у талоні чоловіка не було відмітки про проходження паспортного контролю.

Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Андрій Сіпака
    Андрій Сіпака
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду