На Львівщині судили прикордонника, який пропустив чоловіка без перевірки документів

Прикордоннику призначили штраф.

У Львівській області прикордонника, який випустив із пункту пропуску чоловіка, який не пройшов паспортний контроль, визнали винним у порушенні правил несення служби. Йому призначили17 тис. грн штрафу, повідомляє zaxid.net.

Зазначається, що випадок трапився 25 листопада 2023 року близько 11:15 у пункті пропуску Рава-Руська. Прикордонник був у наряді «Вартовий шлагбаума» і пропустив автомобіль на виїзд з України, не перевіривши чи є усі відмітки про проходження контролю. Таким чином один чоловік виїхав із пункту пропуску, не пройшовши паспортний контроль.

Щодо прикордонника склали протокол про вчинення адмінправопорушення. У суді він зазначив, що не помітив, що у талоні чоловіка не було відмітки про проходження паспортного контролю.

Суд призначив йому 17 тис. грн штрафу. Постанову ще можна оскаржити.

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