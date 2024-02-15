Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Як можна купити земельну ділянку у Шенборні Мукачівського району по 10 тис. грн за сотку під час співбесіди на голову НАЗК розповів прокурор САП Сергій Подгорець

Конкурсна комісія запитала прокурора САП Сергія Подгорця, як йому вдавалося вижити на 5,7 тис. грн на місяць, та як можна було придбати землю у Мукачівському районі в 2022 році за 124 тис. грн.

Вища рада правосуддя позитивно оцінила діяльність ДСА у 2023 році

Вища рада правосуддя та Рада суддів України розійшлися в оцінках діяльності ДСА.

У ВАКС вважають, що протягом 2025-2027 років рівень корупції в Україні вдасться знизити на 40%

За прогнозами ВАКС, відновити довіру громадян до правосуддя вдасться на 53%.

КСУ визнав неконституційними приписи ГПК щодо строків звернення до Верховного Суду із заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з рішенням ЄСПЛ

КСУ дійшов висновку, що норми Господарського процесуального кодексу, які унеможливлюють подання заяв про перегляд судового рішення у зв’язку із рішенням ЄСПЛ після спливу 10 років є неконституційними.

«Нові посадові оклади не вирішили проблем із заробітними платами працівників апаратів судів, виникли лише нові питання» — керівник апарату ПАГС Ольга Пасічник

Як в судах після проведення класифікації посад державної служби та затвердження нових посадових окладів змінився розмір заробітної плати та які проблеми в апараті суду виникають прямо зараз.

  1. В Україні

Світовий банк планує виділити на підтримку українського бізнесу $500 млн

21:54, 15 лютого 2024
Україна і Світовий банк готують плани з фінансування проектів українського бізнесу.
Світовий банк планує виділити на підтримку українського бізнесу $500 млн
Джерело фото: kyiv24
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство економіки України та Світовий банк ведуть переговори щодо привернення 500 мільйонів доларів для фінансування проектів, спрямованих на підтримку українського бізнесу у 2024 році. Цю інформацію оголосили під час зустрічі команди Міністерства економіки України із місією Світового банку під керівництвом регіонального директора з питань України та Молдови Арупа Банерджі. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

«Хочу подякувати Світовому банку за підтримку України під час війни. На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на 500 млн доларів. І це дуже актуально для нас, адже зараз Уряд працює над об’єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності», - підкреслила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи збільшення експортного потенціалу України, можливості залучення фінансування Світового банку для програми пільгового кредитування єОселя, а також розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, включаючи підприємства малого та середнього бізнесу.

Окремо було обговорено модернізацію програми пільгового кредитування «5-7-9%» та можливості стимулювання українських банків до активнішого кредитування бізнесу.

«Почули від колег зі Світового банку цілу низку практичних порад щодо збільшення можливостей української економіки, як зараз під час війни, так і для планування більш інтенсивного відновлення в післявоєнний період, а також щодо переходу до постіндустріальної моделі розвитку. Ми домовились про залучення експертизи Світового банку для модернізації нашої стратегії відновлення української економіки в майбутньому», - додала Свириденко.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    голова Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області