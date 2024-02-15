Світовий банк планує виділити на підтримку українського бізнесу $500 млн

Україна і Світовий банк готують плани з фінансування проектів українського бізнесу.

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Міністерство економіки України та Світовий банк ведуть переговори щодо привернення 500 мільйонів доларів для фінансування проектів, спрямованих на підтримку українського бізнесу у 2024 році. Цю інформацію оголосили під час зустрічі команди Міністерства економіки України із місією Світового банку під керівництвом регіонального директора з питань України та Молдови Арупа Банерджі. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

«Хочу подякувати Світовому банку за підтримку України під час війни. На цей рік вони планують погодити фінансування програм підтримки українського бізнесу на 500 млн доларів. І це дуже актуально для нас, адже зараз Уряд працює над об’єднанням всіх відповідних програм під єдиним брендом Made In Ukraine для збільшення їхньої ефективності», - підкреслила Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економіки України Юлія Свириденко.

Під час зустрічі сторони обговорили шляхи збільшення експортного потенціалу України, можливості залучення фінансування Світового банку для програми пільгового кредитування єОселя, а також розширення можливостей Експортно-кредитного агентства щодо страхування воєнних ризиків, включаючи підприємства малого та середнього бізнесу.

Окремо було обговорено модернізацію програми пільгового кредитування «5-7-9%» та можливості стимулювання українських банків до активнішого кредитування бізнесу.

«Почули від колег зі Світового банку цілу низку практичних порад щодо збільшення можливостей української економіки, як зараз під час війни, так і для планування більш інтенсивного відновлення в післявоєнний період, а також щодо переходу до постіндустріальної моделі розвитку. Ми домовились про залучення експертизи Світового банку для модернізації нашої стратегії відновлення української економіки в майбутньому», - додала Свириденко.

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