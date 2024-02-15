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БЕБ вилучило цигарки та алкоголь на Волині на 1,5 млн грн

17:26, 15 лютого 2024
Працівники БЕБ вилучили понад 1,1 тисяч літрів спирту та лікеро-горілчаних виробів і 14 тисяч пачок сигарет.
БЕБ вилучило цигарки та алкоголь на Волині на 1,5 млн грн
Фото: БЕБ
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У Волинській області працівники Бюро економічної безпеки вилучили контрафактні тютюнові та алкогольні вироби. 

Як стало відомо, з незаконного обігу вилучили понад 1,1 тис. літрів спирту й лікеро-горілчаних виробів, 14 тис. пачок сигарет без марок акцизного податку та автомобіль, що використовувався для зберігання та транспортування фальсифікату. 

Орієнтовно загальна вартість товару становить близько 1,5 млн грн. Контрафактна продукція арештована.

Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 204  КК України (незаконне придбання, транспортування, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів) та ч. 1, ч. 2 ст. 199 (незаконне виготовлення, зберігання, придбання підроблених марок акцизного податку).

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