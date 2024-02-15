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В перший рік отримання свідоцтва адвокат має право отримати меншу кількість балів за підвищення кваліфікації, — РАУ

17:15, 15 лютого 2024
Порядок підвищення кваліфікації адвокатів передбачає особливі вимоги до навчання у перші три після отримання свідоцтва роки діяльності адвоката, - Рада адвокатів ухвалила зміни.
В перший рік отримання свідоцтва адвокат має право отримати меншу кількість балів за підвищення кваліфікації, — РАУ
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Рада адвокатів України зняла спірні питання норм навчання молодих адвокатів. Як повідомляється, порядок підвищення кваліфікації адвокатів України передбачає особливі вимоги до навчання у перші три (після отримання свідоцтва) роки діяльності адвоката. На практиці виникли технічні питання у застосуванні цих вимог.

Під час нещодавнього засідання РАУ уточнила редакцію відповідного пункту 19 Порядку, затвердженого рішенням 03.07.2021 № 63.

Зазначається, що за загальним правилом (п. 20 Порядку), усі адвокати зобов’язані підвищувати кваліфікацію на рівні 10 годин на рік. Адвокати, які набули статусу адвоката, протягом перших трьох років своєї адвокатської діяльності зобов’язані були підвищувати свій професійний рівень на рівні 48 годин з яких не менше 16 годин – щороку. У разі отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю у другому півріччі відповідного року, такий адвокат мав право отримати меншу кількість балів у першому році отримання свідоцтва, за умови, що загальна кількість балів за 3 роки становитиме не менше 48 годин.

«Таке формулювання насправді можна читати по-різному, - пояснив заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій, який за зверненням Вищої школи адвокатури готував проект рішення. - Виходить, ніби адвокати мають навчатися трошки більше, оскільки не всі з них отримають свідоцтво на початку року. Тому ми маємо зняти будь-які спірні питання, зробити застосування цієї вимоги прозорим, чесним і справедливим».

Як повідомили у РАУ, тепер молоді адвокати зобов’язані підвищити свій професійний рівень на рівні не менше 16 годин – щороку. В перший рік отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, такий адвокат має право отримати меншу кількість балів. Пункт 20 Порядку застосовуватиметься до таких адвокатів з наступного року, після року в якому особа набула трирічного стажу здійснення адвокатської діяльності.

Раніше ми писали, що адвокати системи БПД добиратимуть навчальні бали за 2023 рік до квітня. 

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