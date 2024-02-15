Судді Київського апеляційного суду перерахували на підтримку ЗСУ понад 82 млн гривень

З метою підтримки наших захисників, колектив Київського апеляційного суду постійно реагує і на адресні запити окремих бригад – купує або фінансує закупівлю необхідних приладів та споряджень.

Джерело фото: kas.gov.ua

За період дії правового режиму воєнного стану судді Київського апеляційного суду перерахували зі своєї суддівської винагороди на спеціальний рахунок, відкритий у Національному банку України, для підтримки Збройних Сил України 82 891 686 гривень.

Про це повідомили у пресслужбі суду та зазначили, що з метою підтримки наших захисників, колектив Київського апеляційного суду постійно реагує і на адресні запити окремих бригад – купує або фінансує закупівлю необхідних приладів та споряджень.

«Київський апеляційний суд продовжуватиме зміцнювати українське військо та долучатися до волонтерських ініціатив, які спрямовані на підтримку обороноздатності нашої держави, наближаючи перемогу України над російськими загарбниками.

Віримо в Збройні Сили України!», - наголосили у суді.

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