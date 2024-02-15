Судьи Киевского апелляционного суда перечислили в поддержку ВСУ более 82 млн гривен

С целью поддержки наших защитников, коллектив Киевского апелляционного суда постоянно реагирует и на адресные запросы отдельных бригад – покупает или финансирует закупку необходимых приборов и снаряжений.

Источник фото: kas.gov.ua

За период действия правового режима военного положения судьи Киевского апелляционного суда перечислили из своего судейского вознаграждения на специальный счет, открытый в Национальном банке Украины, для поддержки Вооруженных Сил Украины 82 891 686 гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе суда и отметили, что в целях поддержки наших защитников, коллектив Киевского апелляционного суда постоянно реагирует и на адресные запросы отдельных бригад – покупает или финансирует закупку необходимых приборов и снаряжений.

«Киевский апелляционный суд будет продолжать укреплять украинское войско и присоединяться к волонтерским инициативам, которые направлены на поддержку обороноспособности нашего государства, приближая победу Украины над российскими захватчиками.

Верим в Вооруженные Силы Украины!», - подчеркнули в суде.

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