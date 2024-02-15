В первый год получения свидетельства адвокат имеет право получить меньшее количество баллов за повышение квалификации, — Совет адвокатов Украины

Порядок повышения квалификации адвокатов предусматривает особые требования к обучению в первые три после получения свидетельства годы деятельности адвоката, — Совет адвокатов принял изменения.

Совет адвокатов Украины снял спорные вопросы норм обучения молодых адвокатов. Как сообщается, порядок повышения квалификации адвокатов Украины предусматривает особые требования к обучению в первые три (после получения свидетельства) годы деятельности адвоката. На практике возникли технические вопросы применения этих требований.

В ходе недавнего заседания САУ уточнил редакцию соответствующего пункта 19 Порядка, утвержденного решением 03.07.2021 №63.

Отмечается, что по общему правилу (п. 20 Порядка) все адвокаты обязаны повышать квалификацию на уровне 10 часов в год. Адвокаты, получившие статус адвоката, в течение первых трех лет своей адвокатской деятельности обязаны были повышать свой профессиональный уровень на уровне 48 часов, из которых не менее 16 часов – ежегодно. В случае получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью во втором полугодии соответствующего года, такой адвокат имел право получить меньшее количество баллов в первом году получения свидетельства при условии, что общее количество баллов за 3 года составит не менее 48 часов.

«Такую формулировку действительно можно читать по-разному, - объяснил заместитель председателя НААУ, САУ Валентин Гвоздий, который по обращению Высшей школы адвокатуры готовил проект решения. - Выходит, что адвокаты должны учиться немного больше, поскольку не все из них получат свидетельство в начале года. Поэтому мы должны снять любые спорные вопросы, сделать применение этого требования прозрачным, честным и справедливым».

Как сообщили в САУ, теперь молодые адвокаты обязаны повысить свой профессиональный уровень на уровне не менее 16 часов – каждый год. В первый год получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью такой адвокат имеет право получить меньшее количество баллов. Пункт 20 Порядка будет применяться к таким адвокатам со следующего года, после года в котором лицо приобрело трехлетний стаж осуществления адвокатской деятельности.

Ранее сообщалось, что адвокаты системы БПД будут добирать зачетные баллы за 2023 год до апреля.

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