Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.

КСУ признал неконституционными предписания ХПК о сроках обращения в Верховный Суд с заявлением о пересмотре судебных решений в связи с решением ЕСПЧ

КСУ пришел к выводу, что нормы Хозяйственного процессуального кодекса, исключающие подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет являются неконституционными.

Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

«Новые должностные оклады не решили проблем с заработными платами работников аппаратов судов, возникли только новые вопросы» — руководитель аппарата ПАГС Ольга Пасичник.

Как в судах после проведения классификации должностей государственной службы и утверждения новых должностных окладов, изменился размер заработной платы, и какие проблемы в аппарате суда возникают прямо сейчас.

  1. В Украине

В первый год получения свидетельства адвокат имеет право получить меньшее количество баллов за повышение квалификации, — Совет адвокатов Украины

17:15, 15 февраля 2024
Порядок повышения квалификации адвокатов предусматривает особые требования к обучению в первые три после получения свидетельства годы деятельности адвоката, — Совет адвокатов принял изменения.
В первый год получения свидетельства адвокат имеет право получить меньшее количество баллов за повышение квалификации, — Совет адвокатов Украины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет адвокатов Украины снял спорные вопросы норм обучения молодых адвокатов. Как сообщается, порядок повышения квалификации адвокатов Украины предусматривает особые требования к обучению в первые три (после получения свидетельства) годы деятельности адвоката. На практике возникли технические вопросы применения этих требований.

В ходе недавнего заседания САУ уточнил редакцию соответствующего пункта 19 Порядка, утвержденного решением 03.07.2021 №63.

Отмечается, что по общему правилу (п. 20 Порядка) все адвокаты обязаны повышать квалификацию на уровне 10 часов в год. Адвокаты, получившие статус адвоката, в течение первых трех лет своей адвокатской деятельности обязаны были повышать свой профессиональный уровень на уровне 48 часов, из которых не менее 16 часов – ежегодно. В случае получения свидетельства на право занятия адвокатской деятельностью во втором полугодии соответствующего года, такой адвокат имел право получить меньшее количество баллов в первом году получения свидетельства при условии, что общее количество баллов за 3 года составит не менее 48 часов.

«Такую формулировку действительно можно читать по-разному, - объяснил заместитель председателя НААУ, САУ Валентин Гвоздий, который по обращению Высшей школы адвокатуры готовил проект решения. - Выходит, что адвокаты должны учиться немного больше, поскольку не все из них получат свидетельство в начале года. Поэтому мы должны снять любые спорные вопросы, сделать применение этого требования прозрачным, честным и справедливым».

Как сообщили в САУ, теперь молодые адвокаты обязаны повысить свой профессиональный уровень на уровне не менее 16 часов – каждый год. В первый год получения свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью такой адвокат имеет право получить меньшее количество баллов. Пункт 20 Порядка будет применяться к таким адвокатам со следующего года, после года в котором лицо приобрело трехлетний стаж осуществления адвокатской деятельности.

Ранее сообщалось, что адвокаты системы БПД будут добирать зачетные баллы за 2023 год до апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Віталій Дутка
    Віталій Дутка
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Вадим Скрипченко
    Вадим Скрипченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду