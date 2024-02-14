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  1. В Украине

Адвокаты системы БПД будут добирать зачетные баллы за 2023 год до апреля — НААУ

10:58, 14 февраля 2024
Адвокаты, оказывающие бесплатную вторичную юридическую помощь, должны ежегодно получать не менее 2 зачетных баллов за обучение именно по вопросу БПД.
Адвокаты системы БПД будут добирать зачетные баллы за 2023 год до апреля — НААУ
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Национальная ассоциация адвокатов Украины сообщила, что адвокаты, оказывающие бесплатную вторичную юридическую помощь, или заключившие контракт (договор) о ее предоставлении, должны ежегодно получать не менее 2 зачетных баллов за обучение именно по вопросу БПД. Срок выполнения этого долга за 2023 год продлен до 1 апреля.

Соответствующее решение принял Совет адвокатов Украины на последнем заседании 8 февраля.

В НААУ напомнили, по общему правилу Порядка повышения квалификации адвокатов Украины, утвержденного решением РАУ от 03.07.2021 №63, все адвокаты (кроме молодых, практикующих до трех лет) обязаны повышать квалификацию адвоката на уровне 10 часов в год (10 зачетных баллов). И отчетным годом повышения квалификации адвокатов считается календарный год, с 1 января по 31 декабря каждого года.

Особенности для адвокатов системы БПД установлены пунктом 21-1 Порядка, согласно которому среди десяти зачетных баллов в год им необходимо набрать два именно по вопросам БПД. Такая норма появилась в 2022 году (решение РАУ от 16.12.2022 №168), учитывая, что адвокаты, сотрудничающие с системой БПД, должны обладать основательными знаниями и навыками в этой области права для предоставления качественной, своевременной правовой помощи субъектам бесплатной правовой помощи. Речь идет о существующих особенностях выполнения Правил адвокатской этики, выполнении стандартов предоставления БПД, специфике взаимодействия с центрами предоставления БПД и т.д.

Заместитель председателя НААУ, РАУ Валентин Гвоздий рассказал, что по состоянию на сегодняшний день в Реестре адвокатов, предоставляющих БВПП, содержится информация о 1789 адвокатах. Среди них 1194 (67%) выполнили требования по набору зачетных баллов.

«Обучение – это не что-то такое, что можно игнорировать, особенно когда ты работаешь по контрактам на государство и защищаешь наиболее уязвимые категории граждан, получающих помощь в системе БПД. Поэтому мы всячески способствовали адвокатам для того, чтобы они могли пройти эти учения, – пояснил В.Гвоздий. - И вот когда в конце января мы увидели, что часть адвокатов не успевает это сделать, мы отнеслись с пониманием и предложили пройти специальное тестирование».

Согласно п.32 Порядка, адвокатам, которые не выполнили требования этого Порядка за предыдущие годы, предоставляется возможность получить сертификаты по повышению квалификации за эти годы при условии успешных прохождения специальных тестирований в Высшей школе адвокатуры НААУ за каждый год невыполнения.

«И многие этим инструментом воспользовались, - добавил заместитель председателя НААУ, РАУ. Но все равно остаются коллеги, которые по разным причинам требования все еще не выполнили. Учитывая военное положение, логичным кажется предложение продлить хотя бы на три месяца срок для выполнения этой обязанности».

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