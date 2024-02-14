Хозяйственные дела с участием сельскохозяйственных кооперативов: обзор практики Верховного Суда

Верховный Суд опубликовал обзор судебной практики по хозяйственным делам с участием сельскохозяйственных кооперативов.

Верховный Суд представил обзор судебной практики по хозяйственным делам с участием сельскохозяйственных кооперативов (решения, внесенные в ЕГРСР, за 2018–2023 годы).

В обзоры проанализировали правовые позиции Кассационного хозяйственного суда в составе ВС и Большой Палаты ВС по поводу земельных отношений, корпоративных споров и корпоративных прав, договорных отношений, дел о банкротстве и процессуальных вопросов с участием сельскохозяйственных кооперативов.

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