Господарські справи за участю сільськогосподарських кооперативів: огляд практики Верховного Суда

Верховний Суд опублікував огляд судової практики в господарських справах за участю сільськогосподарських кооперативів.

Верховний Суд представив огляд судової практики в господарських справах за участю сільськогосподарських кооперативів (рішення, внесені до ЄДРСР, за 2018–2023 роки).

В огляды проаналізували правові позиції Касаційного господарського суду у складі ВС і Великої Палати ВС щодо земельних відносин, корпоративних спорів та корпоративних прав, договірних відносин, справ про банкрутство й процесуальних питань за участю сільськогосподарських кооперативів.

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