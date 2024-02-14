Народна депутатка від «Слуги народу» вважає неконституційним запровадження для депутатів кримінальної відповідальності за прийняття неконституційних законів

Комітет розглянув законопроект, який пропонує ввести кримінальну відповідальність для народних обранців за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів.

Введення для народних депутатів кримінальної відповідальності за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів є неконституційним. Таку думку висловила народний депутат від «Слуги народу», голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик.

Так, 13 лютого Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглядав законопроект про запровадження кримінальної відповідальності народних депутатів за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів. Вочевидь, йдеться про законопроект 8130, який був поданий ще у жовтні 2022 року членом цього Комітету Григорієм Мамкою.

«Почну з того, що законопроект вже сам по собі є неконституційним, адже Конституція містить норми, які гарантують депутату свободу голосування без будь-якої відповідальності за це (норма спрямована захистити нардепів від тиску сторонніх осіб).

Тому маємо спробу запровадження кримінальної відповідальності (а це від 6 до 8 років позбавлення волі!) всупереч гарантіям Конституції — адже «прийняття=голосування».

Звісно прийнятий він навряд чи колись буде», - заявила Юлія Яцик.

«Водночас, як на мене, цей законопроект – це індикатор протесту нардепів проти реєстрації (частіше урядом) законопроектів, які під тиском потім просуваються в Раді, а через деякий час визнаються Конституційним судом неконституційними», - додала вона.

«Або не визнаються, і роками працюють, будучи явно неконституційними та обмежуючи права громадян», - прокоментував інший член Комітету, народний депутат Максим Бужанський.

«Хороша ідея, насправді, дивною виглядає ситуація, коли за відверте та навмисне порушення Основного Закону немає жодної відповідальності взагалі.

Але при цьому є томи статей за порушення решти всіх законів», - підсумував він.

Зазначимо, що раніше Юлія Яцик висловила обурення «фейками стосовно зарплати депутатів у 200 тисяч грн» і начебто високими зарплатами в Енергодарській військовій адміністрації (як вона зазначила, «кадровик» там отримує 62 тис. грн).

«Моя зарплата за минулий місяць 44,5 тис. грн з урахуванням доплати за головування в підкомітеті з КПК і ОРД. Не дотягую навіть до кадровика Енергодарської ВА», - зазначила вона і попросила розібратися у ситуації іншого депутата від «Слуги народу» Віталія Безгіна.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.