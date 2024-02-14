Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У жодній країні цивілізованого світу немає процедури повторного переогляду тих осіб, яким вже встановлена інвалідність – навіщо ці зміни пропонує Кабмін

Введення повторного переогляду осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію суперечить європейським нормам.

Народна депутатка від «Слуги народу» вважає неконституційним запровадження для депутатів кримінальної відповідальності за прийняття неконституційних законів

Комітет розглянув законопроект, який пропонує ввести кримінальну відповідальність для народних обранців за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів.

Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

МВФ повідомило про початок роботи Фонду розвитку потенціалу України, — які реформи на порядку денному

Робочий план Фонду, схвалений Керівним комітетом, зосереджується на економічних і фінансових реформах влади.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

  1. Публікації
  2. / В Україні

Народна депутатка від «Слуги народу» вважає неконституційним запровадження для депутатів кримінальної відповідальності за прийняття неконституційних законів

10:49, 14 лютого 2024
Комітет розглянув законопроект, який пропонує ввести кримінальну відповідальність для народних обранців за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів.
Народна депутатка від «Слуги народу» вважає неконституційним запровадження для депутатів кримінальної відповідальності за прийняття неконституційних законів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Введення для народних депутатів кримінальної відповідальності за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів є неконституційним. Таку думку висловила народний депутат від «Слуги народу», голова підкомітету з питань кримінального процесуального законодавства та оперативно-розшукової діяльності Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Юлія Яцик.

Так, 13 лютого Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності розглядав законопроект про запровадження кримінальної відповідальності народних депутатів за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів. Вочевидь, йдеться про законопроект 8130, який був поданий ще у жовтні 2022 року членом цього Комітету Григорієм Мамкою.

«Почну з того, що законопроект вже сам по собі є неконституційним, адже Конституція містить норми, які гарантують депутату свободу голосування без будь-якої відповідальності за це (норма спрямована захистити нардепів від тиску сторонніх осіб).

Тому маємо спробу запровадження кримінальної відповідальності (а це від 6 до 8 років позбавлення волі!) всупереч гарантіям Конституції — адже «прийняття=голосування».

Звісно прийнятий він навряд чи колись буде», - заявила Юлія Яцик.

«Водночас, як на мене, цей законопроект – це індикатор протесту нардепів проти реєстрації (частіше урядом) законопроектів, які під тиском потім просуваються в Раді, а через деякий час визнаються Конституційним судом неконституційними», - додала вона.

«Або не визнаються, і роками працюють, будучи явно неконституційними та обмежуючи права громадян», - прокоментував інший член Комітету, народний депутат Максим Бужанський.

«Хороша ідея, насправді, дивною виглядає ситуація, коли за відверте та навмисне порушення Основного Закону немає жодної відповідальності взагалі.

Але при цьому є томи статей за порушення решти всіх законів», - підсумував він.

Зазначимо, що раніше Юлія Яцик висловила обурення «фейками стосовно зарплати депутатів у 200 тисяч грн» і начебто високими зарплатами в Енергодарській військовій адміністрації (як вона зазначила, «кадровик» там отримує 62 тис. грн).

«Моя зарплата за минулий місяць 44,5 тис. грн з урахуванням доплати за головування в підкомітеті з КПК і ОРД. Не дотягую навіть до кадровика Енергодарської ВА», - зазначила вона і попросила розібратися у ситуації іншого депутата від «Слуги народу» Віталія Безгіна.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Мережко
    Олександр Мережко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики и міжпарламентського співробітництва
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Балаклицький
    Андрій Балаклицький
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді