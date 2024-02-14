Народный депутат от «Слуги народа» считает неконституционным введение для депутатов уголовной ответственности за принятие неконституционных законов

Комитет рассмотрел законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность для народных избранников за регистрацию и принятие неконституционных законопроектов.

Введение для народных депутатов уголовной ответственности за регистрацию и принятие неконституционных законопроектов неконституционно. Такое мнение высказала народный депутат от «Слуги народа», председатель подкомитета по уголовному процессуальному законодательству и оперативно-розыскной деятельности Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Юлия Яцик.

Так, 13 февраля Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рассматривал законопроект о введении уголовной ответственности народных депутатов за регистрацию и принятие неконституционных законопроектов. Очевидно, речь идет о законопроекте 8130, который был подан еще в октябре 2022 года членом Комитета Григорием Мамкой.

«Начну с того, что законопроект уже сам по себе неконституционный, ведь Конституция содержит нормы, гарантирующие депутату свободу голосования без какой-либо ответственности за это (норма направлена защитить нардепов от давления посторонних лиц).

Поэтому попытка введения уголовной ответственности (а это от 6 до 8 лет лишения свободы!) вопреки гарантиям Конституции — ведь «принятие=голосование».

Конечно, принят он вряд ли когда-нибудь будет», - заявила Юлия Яцик.

«В то же время, по-моему, этот законопроект – это индикатор протеста нардепов против регистрации (чаще правительством) законопроектов, которые под давлением затем продвигаются в Раде, а через некоторое время признаются Конституционным Судом неконституционными», - добавила она.

«Или не признаются, и годами работают, будучи очевидно неконституционными и ущемляя права граждан», - прокомментировал другой член Комитета, народный депутат Максим Бужанский.

«Хорошая идея, на самом деле, странной выглядит ситуация, когда за откровенное и намеренное нарушение Основного закона нет никакой ответственности вообще.

Но при этом есть тома статей за нарушение всех остальных законов», - подытожил он.

Отметим, что ранее Юлия Яцик выразила возмущение «фейками о зарплате депутатов в 200 тысяч грн» и вроде бы высокими зарплатами в Энергодарской военной администрации (как она отметила, «кадровик» там получает 62 тыс. грн).

«Моя зарплата за прошлый месяц 44,5 тыс. грн. с учетом доплаты за председательство в подкомитете по УПК и ОРД. Не дотягиваю даже до кадровика Энергодарского ВА», - отметила она и попросила разобраться в ситуации другого депутата от «Слуги народа» Виталия Безгина.

Автор: Наталя Мамченко

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