Украина открыла код Дії для мировых разработчиков: что это означает

Украина раскрыла код Единого государственного веб-портала для всемирного разработчика.

Источник фото: epravda

Министерство цифровой трансформации Украины объявило об открытии доступа к коду Единого государственного веб-портала электронных услуг (Единого окна доступа к административным услугам Дія) для разработчиков из других стран. Эту информацию обнародовала пресс-служба ведомства.

Теперь разработчики из других стран будут иметь возможность использовать код Дії для создания собственных приложений. Это открытие позволит иностранным специалистам оценить качество и функциональность государственных продуктов, разработанных в Украине.

Подобный шаг также делает Дію более прозрачной и доступной для оценки ее логики работы. Любой сможет ознакомиться с кодом, протестировать его и предложить собственные изменения, которые могут улучшить работу системы.

Стоит заметить, что доступ к реестрам и личным данным граждан Украины остается закрытым. Для обеспечения конфиденциальности информации создано тестовое пространство, которое имитирует работу системы без реального доступа к данным граждан. Это обеспечивает полную безопасность личной информации граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.