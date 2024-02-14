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Народный депутат от «Слуги народа» считает неконституционным введение для депутатов уголовной ответственности за принятие неконституционных законов

Комитет рассмотрел законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность для народных избранников за регистрацию и принятие неконституционных законопроектов.

Экс-глава Управления внутреннего контроля НАПК Роман Норец во время собеседования на председателя НАПК раскритиковал аудит НАПК и кадровую политику руководства НАПК

После работы в СБУ Роман Норец возглавлял Управление внутреннего контроля НАПК, на которое Александр Новиков возложил задание проверок деклараций работников СБУ, а после увольнения снова вернулся в СБУ.

МВФ сообщил о начале работы Фонда развития потенциала Украины, — какие реформы на повестке дня

Рабочий план Фонда, одобренный Управляющим комитетом, сосредотачивается на экономических и финансовых реформах власти.

Кандидату на главу НАПК, нынешнему главе ГИАМ Александру Новицкому пришлось объяснять, почему техническим автором файла его мотивационного письма является сотрудник НАПК

Председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий утверждал, что он самостоятельно писал все документы на конкурс в НАПК, но у Комиссии возникли вопросы.

Не прошло и полгода: Высший совет правосудия решил заняться разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи

Уже в марте должна начаться проверка документов кандидатов в апелляционные суды и прием документов от претендентов в ВАКС, но Высший совет правосудия не спешит с разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи.

  1. В Украине

Украина открыла код Дії для мировых разработчиков: что это означает

10:56, 14 февраля 2024
Украина раскрыла код Единого государственного веб-портала для всемирного разработчика.
Украина открыла код Дії для мировых разработчиков: что это означает
Источник фото: epravda
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Министерство цифровой трансформации Украины объявило об открытии доступа к коду Единого государственного веб-портала электронных услуг (Единого окна доступа к административным услугам Дія) для разработчиков из других стран. Эту информацию обнародовала пресс-служба ведомства.

Теперь разработчики из других стран будут иметь возможность использовать код Дії для создания собственных приложений. Это открытие позволит иностранным специалистам оценить качество и функциональность государственных продуктов, разработанных в Украине.

Подобный шаг также делает Дію более прозрачной и доступной для оценки ее логики работы. Любой сможет ознакомиться с кодом, протестировать его и предложить собственные изменения, которые могут улучшить работу системы.

Стоит заметить, что доступ к реестрам и личным данным граждан Украины остается закрытым. Для обеспечения конфиденциальности информации создано тестовое пространство, которое имитирует работу системы без реального доступа к данным граждан. Это обеспечивает полную безопасность личной информации граждан.

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