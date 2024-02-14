Україна відкрила код Дії для світових розробників: що це означає

Україна розкрила код Єдиного державного вебпорталу для всесвітнього розробництва.

Джерело фото: epravda

Міністерство цифрової трансформації України оголосило про відкриття доступу до коду Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Єдиного вікна доступу до адміністративних послуг Дія) для розробників з інших країн. Цю інформацію оприлюднила пресслужба відомства.

Тепер розробники з інших країн матимуть можливість використовувати код Дії для створення власних застосунків. Це відкриття дозволить іноземним фахівцям оцінити якість та функціональність державних продуктів, розроблених в Україні.

Подібний крок також робить Дію більш прозорою і доступною для оцінки її логіки роботи. Будь-хто зможе ознайомитися з кодом, протестувати його та запропонувати власні зміни, які можуть покращити роботу системи.

Варто зауважити, що доступ до реєстрів та особистих даних громадян України залишається закритим. Для забезпечення конфіденційності інформації створений тестовий простір, який імітує роботу системи без реального доступу до даних громадян. Це забезпечує повну безпеку особистої інформації громадян.

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