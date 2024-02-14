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У жодній країні цивілізованого світу немає процедури повторного переогляду тих осіб, яким вже встановлена інвалідність – навіщо ці зміни пропонує Кабмін

Введення повторного переогляду осіб з інвалідністю у законопроекті про мобілізацію суперечить європейським нормам.

Народна депутатка від «Слуги народу» вважає неконституційним запровадження для депутатів кримінальної відповідальності за прийняття неконституційних законів

Комітет розглянув законопроект, який пропонує ввести кримінальну відповідальність для народних обранців за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів.

Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

МВФ повідомило про початок роботи Фонду розвитку потенціалу України, — які реформи на порядку денному

Робочий план Фонду, схвалений Керівним комітетом, зосереджується на економічних і фінансових реформах влади.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

  1. В Україні

Україна відкрила код Дії для світових розробників: що це означає

10:56, 14 лютого 2024
Україна розкрила код Єдиного державного вебпорталу для всесвітнього розробництва.
Україна відкрила код Дії для світових розробників: що це означає
Джерело фото: epravda
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Міністерство цифрової трансформації України оголосило про відкриття доступу до коду Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (Єдиного вікна доступу до адміністративних послуг Дія) для розробників з інших країн. Цю інформацію оприлюднила пресслужба відомства.

Тепер розробники з інших країн матимуть можливість використовувати код Дії для створення власних застосунків. Це відкриття дозволить іноземним фахівцям оцінити якість та функціональність державних продуктів, розроблених в Україні.

Подібний крок також робить Дію більш прозорою і доступною для оцінки її логіки роботи. Будь-хто зможе ознайомитися з кодом, протестувати його та запропонувати власні зміни, які можуть покращити роботу системи.

Варто зауважити, що доступ до реєстрів та особистих даних громадян України залишається закритим. Для забезпечення конфіденційності інформації створений тестовий простір, який імітує роботу системи без реального доступу до даних громадян. Це забезпечує повну безпеку особистої інформації громадян.

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