Чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю І групи: роз’яснення

Періоди догляду за особою з інвалідністю I групи зараховуються до страхового стажу при низці умов.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міністерство соціальної політики України пояснило, чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю І групи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Періоди догляду за особою з інвалідністю I групи зараховуються до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

- є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

- не працювала в такий період;

- отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

«За таких умов і якщо період догляду тривав після 1 січня 2004 року, він враховується до страхового стажу людини. У цей період вона вважається застрахованою особою (стаття 11 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

У такому випадку страхувальником такої людини є орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію», - сказано у повідомленні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.