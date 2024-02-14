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  1. В Україні

Чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю І групи: роз’яснення

16:12, 14 лютого 2024
Періоди догляду за особою з інвалідністю I групи зараховуються до страхового стажу при низці умов.
Чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю І групи: роз’яснення
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Міністерство соціальної політики України пояснило, чи зараховується до стажу період догляду за особою з інвалідністю І групи. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Періоди догляду за особою з інвалідністю I групи зараховуються до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

- є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

- не працювала в такий період;

- отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

«За таких умов і якщо період догляду тривав після 1 січня 2004 року, він враховується до страхового стажу людини. У цей період вона вважається застрахованою особою (стаття 11 Закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

У такому випадку страхувальником такої людини є орган соціального захисту населення, що виплачує їй допомогу, надбавку або компенсацію», - сказано у повідомленні.

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