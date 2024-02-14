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Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

МВФ повідомило про початок роботи Фонду розвитку потенціалу України, — які реформи на порядку денному

Робочий план Фонду, схвалений Керівним комітетом, зосереджується на економічних і фінансових реформах влади.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

  1. Суд інфо

У Електронному кабінеті ЄСІТС тепер можна додати zip-архів при подачі позову

10:17, 14 лютого 2024
Введено нові можливості для учасників справ, які користуються Електронним судом.
У Електронному кабінеті ЄСІТС тепер можна додати zip-архів при подачі позову
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В профільному підприємстві ДСА, яке займається Електронним судом, повідомили про те, що учасники справ тепер можуть скористатися новою опцією.

А саме тепер при подачі позову, скарги чи іншого процесуального документу додати відповідні додатки шляхом приєднання zip-архіву.

Раніше ми писали, чому неможливо ознайомитись з матеріалами судової справи.

Також у Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» розповіли, що робити, коли відсутні документи процесуальні документи по справі в кабінеті користувача Електронного суду.

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