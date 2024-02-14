У Електронному кабінеті ЄСІТС тепер можна додати zip-архів при подачі позову

Введено нові можливості для учасників справ, які користуються Електронним судом.

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В профільному підприємстві ДСА, яке займається Електронним судом, повідомили про те, що учасники справ тепер можуть скористатися новою опцією.

А саме тепер при подачі позову, скарги чи іншого процесуального документу додати відповідні додатки шляхом приєднання zip-архіву.

Раніше ми писали, чому неможливо ознайомитись з матеріалами судової справи.

Також у Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» розповіли, що робити, коли відсутні документи процесуальні документи по справі в кабінеті користувача Електронного суду.

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