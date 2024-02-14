Электронном кабинете ЕСИТС теперь можно добавить zip-архив при подаче иска

Введены новые возможности для участников дел, пользующихся Электронным судом.

В профильном предприятии ГСА, которое занимается Электронным судом, сообщили, что участники дел теперь могут воспользоваться новой опцией.

А именно теперь при подаче иска, жалобы или иного процессуального документа добавить соответствующие приложения путем присоединения zip-архива.

Ранее сообщалось, почему невозможно ознакомиться с материалами судебного дела.

Также в Государственном предприятии «Информационные судебные системы» рассказали, что делать, когда отсутствуют процессуальные документы по делу в кабинете пользователя Электронного суда.

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