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  1. Суд инфо

Электронный суд: что делать, когда отсутствуют документы по делу в кабинете пользователя

16:50, 10 января 2024
В ГП ИСС отметили, что документы, созданные в соответствующей системе делопроизводства, в автоматическом режиме направляются в пользовательский кабинет Электронного суда.
Электронный суд: что делать, когда отсутствуют документы по делу в кабинете пользователя
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В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» рассказали, что делать, когда отсутствуют процессуальные документы по делу в кабинете пользователя Электронного суда.

Суды общей, хозяйственной и административной юрисдикции

Документы, созданные в соответствующей системе делопроизводства, в статусе оригинал и направлены в ЕГССР (Единый государственный реестр судебных решений) в автоматическом режиме направляются в кабинет пользователя ЕС (при наличии внесенного РНОКПП пользователя в системе делопроизводства).

«Необходимо отметить, что процесс синхронизации с кабинетом может занять некоторое время, в зависимости от нагрузки и длины очереди. В случае отсутствия процессуального документа заявителю, в первую очередь, необходимо обращаться к ответственным сотрудникам аппарата суда», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, почему невозможно ознакомиться с материалами судебного дела.

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