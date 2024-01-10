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  1. Суд інфо

Електронний суд: що робити, коли відсутні документи по справі в кабінеті користувача

16:50, 10 січня 2024
У ДП ІСС зазначили, що документи, створені у відповідній системі діловодства, в автоматичному режимі направляються до кабінету користувача Електронного суду.
Електронний суд: що робити, коли відсутні документи по справі в кабінеті користувача
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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» розповіли, що робити, коли відсутні документи процесуальні документи по справі в кабінеті користувача Електронного суду.

Суди загальної, господарської та адміністративної юрисдикції        

Документи, створені у відповідній системі діловодства, в статусі оригінал та направлені до ЄДРСР (Єдиний державний реєстр судових рішень) в автоматичному режимі направляються до кабінету користувача ЕС (за умови наявності внесеного РНОКПП користувача в системі діловодства).   

«Необхідно зазначити, що процес синхронізації з кабінетом може тривати деякий час, в залежності від навантаження та довжини черги. У разі відсутності процесуального документу заявнику, першочергово, необхідно звертатися до відповідальних співробітників апарату суду», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, чому неможливо ознайомитись з матеріалами судової справи.

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