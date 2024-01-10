Електронний суд: що робити, коли відсутні документи по справі в кабінеті користувача

У ДП ІСС зазначили, що документи, створені у відповідній системі діловодства, в автоматичному режимі направляються до кабінету користувача Електронного суду.

У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» розповіли, що робити, коли відсутні документи процесуальні документи по справі в кабінеті користувача Електронного суду.

Суди загальної, господарської та адміністративної юрисдикції

Документи, створені у відповідній системі діловодства, в статусі оригінал та направлені до ЄДРСР (Єдиний державний реєстр судових рішень) в автоматичному режимі направляються до кабінету користувача ЕС (за умови наявності внесеного РНОКПП користувача в системі діловодства).

«Необхідно зазначити, що процес синхронізації з кабінетом може тривати деякий час, в залежності від навантаження та довжини черги. У разі відсутності процесуального документу заявнику, першочергово, необхідно звертатися до відповідальних співробітників апарату суду», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, чому неможливо ознайомитись з матеріалами судової справи.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.