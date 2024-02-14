У ГУР розповіли подробиці та показали відео знищення російського десантного корабля «Цезар Куніков»

Корабель атакували ударними морськими дронами «Magura V5».

Як ми писали, вранці в Чорному морі був атакований російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». У Головному управлінні розвідки України повідомили деталі спецоперації та показали відео знищення корабля.

Зазначається, що корабель атакували ударними морськими дронами «Magura V5» біля берегів тимчасово окупованого Криму неподалік Алупки.

Успішну місію здійснили спецпризначенці «Групи 13» ГУР МО України.

В результаті ВДК отримав критичні пробоїни по лівому борту і почав тонути.

«Великий десантний корабель «цезарь куніков» проекту 775 ― одне із найновіших російських суден. Міг вміщати 87 членів екіпажу на борту. Використовувався терористичною москвою під час воєн проти Грузії, Сирії та України», — йдеться у повідомленні.

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