У Німеччині чоловік побив українського підлітка у ресторані

Український підліток потрапив у лікарню після конфлікту у ресторані.

Джерело фото: Укрінформ

У місті Меттман у Німеччині український підліток отримав серйозну травму голови після конфлікту у ресторані з невідомим чоловіком. Про це повідомили у місцевій поліції, пише DW.

Подія сталася у вечірній час 10 лютого в одному з ресторанів швидкого харчування на площі Юбілеумсплац у Меттмані, який знаходиться в землі Північний Рейн-Вестфалія. Підліток, 15 років, опинився у лікарні з тяжкими травмами голови, проте його життю нічого не загрожує.

За словами потерпілого, конфлікт виник під час суперечки з невідомим чоловіком. У результаті суперечки чоловік здійснив напад, спочатку використовуючи ксенофобські вислови, а потім вдаривши підлітка по голові невідомим предметом, після чого втік з місця події.

Наразі поліція розшукує свідків цього нападу та намагається встановити особу злочинця. За даними правоохоронних органів, підозрюваний може мати польське походження.

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