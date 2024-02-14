Загадкове відправлення: в Україні виявили рештки давніх істот у міжнародній посилці

В Україні виявили древні скам'янілості віком в понад 400 мільйонів років.

Джерело фото: Державна митна служба України

Київські митники виявили в посилці рештки давніх істот, яким вже близько 400 мільйонів років. Це сталося під час митного огляду міжнародного поштового відправлення, яке намагалися незаконно вивезти з України до Тайваню. Про це повідомляє Державна митна служба України.

У відправленні з Тернополя митники виявили камені з ознаками старовини та химерними обрисами, що може свідчити про їхнє давнє походження. За підозрою у незаконному вивезенні скам'янілостей, вони направлені до Національного науково-природничого музею НАН України для проведення експертизи.

Експертиза встановила, що це скам'янілості раннього девону з панцирами риби Protopteraspis та іншими видами морських істот. Їх вік оцінюється приблизно в 400 мільйонів років, що робить їх унікальними відкриттями для палеонтологів.

Окрім того, за даними митників, це вже не перший випадок намагання незаконного вивезення стародавніх скам'янілостей за кордон. Раніше були виявлені та заборонені спроби вивезення інших артефактів, що мають велику наукову та культурну цінність.

Стосовно особи, яка намагалася вивезти скам'янілості, складено протокол про порушення митних правил за чинним законодавством. Палеонтологічні цінності вилучено, а процес їх подальшої експертизи та збереження буде проведено за відповідними процедурами.

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