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Комітет розглянув законопроект, який пропонує ввести кримінальну відповідальність для народних обранців за реєстрацію і прийняття неконституційних законопроектів.

Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

МВФ повідомило про початок роботи Фонду розвитку потенціалу України, — які реформи на порядку денному

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Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

  1. В Україні

Як перевірити майбутнього роботодавця: поради

10:37, 14 лютого 2024
Мінреінтеграції радить ретельно перевіряти надійність роботодавця.
Як перевірити майбутнього роботодавця: поради
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Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України поділилося порадами щодо перевірки майбутнього роботодавця, аби уникнути можливого шахрайства та отримати уявлення про потенційного роботодавця.

По-перше, рекомендується звернути увагу на те, де опублікована вакансія. Міністерство радить шукати вакансії на відомих сайтах пошуку роботи, де публікуються оголошення лише від реальних роботодавців. Якщо вакансія розміщена в соціальних мережах, важливо переглянути сторінку автора публікації та переконатися, що інформація про вакансію конкретна та зрозуміла.

Далі, слід перевірити справжність компанії та її юридичний статус. Для цього можна скористатися безкоштовним сервісом YouControl, введучи назву бізнесу або прізвище його засновника у рядок пошуку.

Також варто звернути увагу на назву компанії або підприємства. Якщо ви ніколи не чули про цю компанію, рекомендується знайти її офіційний сайт або сторінки в соцмережах, де зазвичай є інформація про діяльність бізнесу та керівників.

Крім того, у перевірці майбутнього роботодавця ставте запитання. Ви можете запитувати у роботодавця будь-яку інформацію, яка вас цікавить, а також звертати увагу на те, які запитання ставлять вам. Роботодавця мають цікавити ваші професійні якості, а вас – умови роботи, оплата, можливості кар'єрного зростання тощо.

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