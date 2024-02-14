Як перевірити майбутнього роботодавця: поради

Мінреінтеграції радить ретельно перевіряти надійність роботодавця.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України поділилося порадами щодо перевірки майбутнього роботодавця, аби уникнути можливого шахрайства та отримати уявлення про потенційного роботодавця.

По-перше, рекомендується звернути увагу на те, де опублікована вакансія. Міністерство радить шукати вакансії на відомих сайтах пошуку роботи, де публікуються оголошення лише від реальних роботодавців. Якщо вакансія розміщена в соціальних мережах, важливо переглянути сторінку автора публікації та переконатися, що інформація про вакансію конкретна та зрозуміла.

Далі, слід перевірити справжність компанії та її юридичний статус. Для цього можна скористатися безкоштовним сервісом YouControl, введучи назву бізнесу або прізвище його засновника у рядок пошуку.

Також варто звернути увагу на назву компанії або підприємства. Якщо ви ніколи не чули про цю компанію, рекомендується знайти її офіційний сайт або сторінки в соцмережах, де зазвичай є інформація про діяльність бізнесу та керівників.

Крім того, у перевірці майбутнього роботодавця ставте запитання. Ви можете запитувати у роботодавця будь-яку інформацію, яка вас цікавить, а також звертати увагу на те, які запитання ставлять вам. Роботодавця мають цікавити ваші професійні якості, а вас – умови роботи, оплата, можливості кар'єрного зростання тощо.

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