Чеські фермери приєднаються до протестів проти імпорту з України

Фермери з Чехії готуються до протестних акцій та блокування трас проти імпорту продукції з України.

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Фермери з Чехії планують долучитися до міжнародного протесту аграрних організацій Центральної та Східної Європи, які висловлюють незадоволення аграрною політикою Європейського союзу та імпортом дешевшої продукції з України. Про це повідомляє Novinky.

Планується, що 22 лютого фермери проведуть протестні ходи до прикордонних переходів, де приєднаються до колег з інших країн. Крім того, у понеділок, 19 лютого, частина аграріїв збирається вирушити до Праги з важкою технікою, де планують перекрити трасу.

За словами речниці Аграрної палати Барбори Панкової, неможливо заздалегідь передбачити, скільки тракторів та іншої важкої техніки вирушить на кордон. «Ми не можемо виключити, що прикордонні переходи та дороги будуть заблоковані», – підкреслила вона.

Представники сільськогосподарських організацій з Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Литви та Латвії у понеділок та вівторок обговорювали проблеми, пов’язані з політикою Європейського союзу та її впливом на сільське господарство, з єврокомісаром з питань сільського господарства Янушем Войцеховським.

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