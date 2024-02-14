У Чорному морі дрони потопили російський корабель «Цезар Куніков», – ЗМІ

У Чорному морі в результаті атаки дронів, пішов на дно російський військовий корабель.

В середу, 14 лютого, вранці в Чорному морі за повідомленнями ЗМІ, був підбитий російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". Інформація про цей інцидент стала доступною завдяки джерелам, що посилаються на Головне управління розвідки.

«Вранці ГУР дронами атакували російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» у Чорному морі, підтвердили Суспільному власні джерела. Він затонув», – йдеться у повідомленні.

Тим часом телеграм-канал "Кримський вітер" також повідомив про подію, описавши вибух у морі та спостереження за гвинтокрилими над акваторією.

«Схоже, боєкомплект корабля вибухає. Видно, що для порятунку «потопаючого» підійшов ще один корабель. Також неподалік видно підводний човен», – йдеться у повідомленні.

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