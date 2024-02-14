В Україну з Польщі намагалися провезти контрабандою системи STARLINK на 1 млн гривень

Львівські митники виявили незадекларовані товари, серед яких були старлінки та медичне обладнання.

Джерело фото: Державна митна служба України

Під час митного контролю на пункті пропуску «Шегині-Медика» Львівські митники виявили незадекларовані товари на суму 1 млн гривень. За інформацією Державної митної служби України, громадянин України, який повертався з Польщі, обрав червоний коридор для митного контролю, заявивши, що перевозить лише вживані металеві ящики та холодильник.

Проте, під час огляду мікроавтобуса митники виявили щось несподіване – 34 супутникові системи «STARLINK» та медичне обладнання від відомих брендів «Visiometrics» і «AEONMED». За цим фактом був складений протокол про порушення митних правил згідно зі статтею 471 Митного кодексу України, яка стосується недекларування товарів, які перетинають митний кордон країни.

Виявлені товари, серед яких були старлінки і медичне обладнання, були тимчасово вилучені. Цей випадок став ще одним прикладом успішної роботи митниці в запобіганні незаконному переміщенню товарів через митний кордон України.

Джерело фото: Державна митна служба України

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