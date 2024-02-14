Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

МВФ повідомило про початок роботи Фонду розвитку потенціалу України, — які реформи на порядку денному

Робочий план Фонду, схвалений Керівним комітетом, зосереджується на економічних і фінансових реформах влади.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

12 лютого Віталій Нікулін проходив співбесіду на доброчесність з Конкурсною комісією.

  1. В Україні

В Україну з Польщі намагалися провезти контрабандою системи STARLINK на 1 млн гривень

09:59, 14 лютого 2024
Львівські митники виявили незадекларовані товари, серед яких були старлінки та медичне обладнання.
В Україну з Польщі намагалися провезти контрабандою системи STARLINK на 1 млн гривень
Джерело фото: Державна митна служба України
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Під час митного контролю на пункті пропуску «Шегині-Медика» Львівські митники виявили незадекларовані товари на суму 1 млн гривень. За інформацією Державної митної служби України, громадянин України, який повертався з Польщі, обрав червоний коридор для митного контролю, заявивши, що перевозить лише вживані металеві ящики та холодильник.

Проте, під час огляду мікроавтобуса митники виявили щось несподіване – 34 супутникові системи «STARLINK» та медичне обладнання від відомих брендів «Visiometrics» і «AEONMED». За цим фактом був складений протокол про порушення митних правил згідно зі статтею 471 Митного кодексу України, яка стосується недекларування товарів, які перетинають митний кордон країни.

Виявлені товари, серед яких були старлінки і медичне обладнання, були тимчасово вилучені. Цей випадок став ще одним прикладом успішної роботи митниці в запобіганні незаконному переміщенню товарів через митний кордон України.

Джерело фото: Державна митна служба України

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Електронна повістка та санкції для ухилянтів у законопроекті про мобілізацію, — Адвокат на Право ТВ, прямий ефір
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Балаклицький
    Андрій Балаклицький
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області