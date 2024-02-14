В Украину из Польши пытались провезти контрабандой системы STARLINK на 1 млн гривен

Львовские таможенники обнаружили незадекларированные товары, среди которых были старлинки и медицинское оборудование.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

Во время таможенного контроля на пункте пропуска "Шегини-Медика" Львовские таможенники обнаружили незадекларированные товары на сумму 1 млн гривен. По информации Государственной таможенной службы Украины, гражданин Украины, который возвращался из Польши, выбрал красный коридор для таможенного контроля, заявив, что перевозит только подержанные металлические ящики и холодильник.

Однако, при осмотре микроавтобуса таможенники обнаружили нечто неожиданное - 34 спутниковые системы "STARLINK" и медицинское оборудование от известных брендов "Visiometrics" и "AEONMED". По данному факту был составлен протокол о нарушении таможенных правил согласно статье 471 Таможенного кодекса Украины, которая касается недекларирования товаров, пересекающих таможенную границу страны.

Обнаруженные товары, среди которых были старлинки и медицинское оборудование, были временно изъяты. Этот случай стал еще одним примером успешной работы таможни в предотвращении незаконного перемещения товаров через таможенную границу Украины.

Источник фото: Государственная таможенная служба Украины

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