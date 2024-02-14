Что празднуют 14 февраля: памятные даты

14 февраля отмечают День святого Валентина.

Источник фото: gazetahm

В среду, 14 февраля, мир отмечает несколько важных событий: День святого Валентина, Международный день дарения книг, и День компьютерщика. В Болгарии это праздник виноградарей, известный как Трифон Зарезан. Также этот день отмечается как Пепельная среда, что является началом Великого поста у западных христиан, а также Днем святых Кирилла и Мефодия, которые почитаются в церковном календаре.

14 февраля во многих странах мира отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. Этот праздник известен уже на протяжении многих веков, но его корни уходят в далекие времена древних языческих обрядов, таких как римский фестиваль Lupercalia, посвященный богине любви Юноне.

По легенде, День святого Валентина появился около 269 года, когда римский священник Валентин в тайне венчал влюбленных легионеров, нарушая запрет императора Клавдия II на бракосочетание военнослужащих. За это Валентина казнили, но до своей смерти он успел написать прощальное письмо любимой, которое подписал как "Твой Валентин". Позже его канонизировали как христианского мученика, а 14 февраля объявили Днем святого Валентина.

Напомним, 76% украинцев не будут праздновать День святого Валентина в этом году.

В церковном календаре 14 февраля также чтят память святого Кирилла, брата святого Мефодия. Эти святые миссионеры прославились своей работой на распространение христианства среди славян, составив первый славянский алфавит и распространяя письменность среди народов.

Памятные даты 14 февраля:

1912 - Аризона стала 48-м американским штатом;

1914 - Избирательная реформа в Галичине позволила получить украинцам 27,2% мандатов в краевом сейме, однако не была реализована из-за начала Первой мировой войны;

1933 - В Париже введена первая в мире автоматическая телефонная служба точного времени;

1939 - В Гамбурге спущен на воду линкор "Бисмарк" - самый мощный корабль Германии во Второй мировой войне;

1946 - В Пенсильванском университете фирмой IBM представлен ENIAC - один из первых в мире компьютеров;

1946 - Национализирован Банк Англии;

1949 - Открыта первая сессия Кнессета, парламента Израиля;

1989 - Аятола Хомейни заочно приговорил иранского писателя Салмана Рушди к смертной казни за книгу "Сатанинские стихи";

1990 - "Вояджер-1" сделал фотографию Земли с расстояния 6,4 млрд км: Бледное голубое пятно;

1992 - Установлены дипломатические отношения между РФ и Украиной;

1993 - Украина, Польша и Венгрия подписали договор о сотрудничестве народов Карпатского региона;

2005 - Трое работников PayPal основали видеохостинг YouTube.

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