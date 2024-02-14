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  1. Суспільство

Що святкують 14 лютого: пам’ятні дати

08:38, 14 лютого 2024
14 лютого відзначають День святого Валентина.
Що святкують 14 лютого: пам’ятні дати
Джерело фото: gazetahm
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У середу, 14 лютого, світ відзначає кілька важливих подій: День святого Валентина, Міжнародний день дарування книг, і День комп'ютерника. У Болгарії це свято виноградарів, відоме як Трифон Зарезан. Також цей день відзначається як Попільна середа, що є початком Великого посту у західних християн, а також Днем святих Кирила і Мефодія, які шануються в церковному календарі.

14 лютого в багатьох країнах світу відзначається День святого Валентина або День усіх закоханих. Це свято відоме вже протягом багатьох століть, але його коріння сягає далеких часів стародавніх язичницьких обрядів, таких як римський фестиваль Lupercalia, присвячений богині кохання Юноні.

За легендою, День святого Валентина з'явився близько 269 року, коли римський священик Валентин у таємниці вінчав закоханих легіонерів, порушуючи заборону імператора Клавдія II на одруження військовослужбовців. За це Валентина стратили, але до своєї смерті він встиг написати прощальний лист коханій, який підписав як "Твій Валентин". Пізніше його канонізували як християнського мученика, а 14 лютого оголосили Днем святого Валентина.

Нагадаємо, 76% українців не святкуватимуть День святого Валентина цьогоріч.

У церковному календарі 14 лютого також вшановують пам'ять святого Кирила, брата святого Мефодія. Ці святі місіонери прославилися своєю роботою на поширення християнства серед слов'ян, склавши перший слов'янський алфавіт та розповсюджуючи писемність серед народів.

Пам’ятні дати 14 лютого:

1912 - Аризона стала 48-м американським штатом;

1914 - Виборча реформа в Галичині дала змогу отримати українцям 27,2% мандатів у крайовому сеймі, однак не була реалізована через початок Першої світової війни;

1933 - У Парижі запроваджено першу у світі автоматичну телефонну службу точного часу;

1939 - У Гамбурзі спущено на воду лінкор "Бісмарк" - найпотужніший корабель Німеччини у Другій світовій війні;

1946 - У Пенсільванському університеті фірмою IBM представлено ENIAC - один із перших у світі комп'ютерів;

1946 - Націоналізовано Банк Англії;

1949 - Відкрито першу сесію Кнесету, парламенту Ізраїлю;

1989 - Аятола Хомейні заочно засудив іранського письменника Салмана Рушді до смертної кари за книгу "Сатанинські вірші";

1990 - "Вояджер-1" зробив фотографію Землі з відстані 6,4 млрд км: Бліда блакитна пляма;

1992 - Встановлено дипломатичні відносини між РФ та Україною;

1993 - Україна, Польща та Угорщина підписали договір про співпрацю народів Карпатського регіону;

2005 - Троє працівників PayPal заснували відеохостинг YouTube.

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