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Екс-очільник Управління внутрішнього контролю НАЗК Роман Норець під час співбесіди на голову НАЗК розкритикував аудит НАЗК і кадрову політику керівництва НАЗК

Після роботи в СБУ Роман Норець очолював Управління внутрішнього контролю НАЗК, на яке Олександр Новіков поклав завдання перевірок декларацій працівників СБУ, а після звільнення знов повернувся до СБУ.

МВФ повідомило про початок роботи Фонду розвитку потенціалу України, — які реформи на порядку денному

Робочий план Фонду, схвалений Керівним комітетом, зосереджується на економічних і фінансових реформах влади.

Кандидату на голову НАЗК, нинішньому голові ДІАМ Олександру Новицькому довелося пояснювати, чому технічним автором файлу його мотиваційного листа є співробітник НАЗК

Голова Державної інспекції архітектури та містобудування України Олександр Новицький стверджував, що він самостійно писав всі документи на конкурс до НАЗК, але у Комісії виникли питання.

Не минуло й півроку: Вища рада правосуддя вирішила зайнятися розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді

Вже у березні має розпочатися перевірка документів кандидатів до апеляційних судів та прийом документів від претендентів до ВАКС, але Вища рада правосуддя не поспішає з розробкою Єдиних показників оцінки доброчесності судді та кандидата в судді.

Кандидат на голову НАЗК, представник Уповноваженого в місцях несвободи Віталій Нікулін пояснив, чому не вказав у декларації жодного житла у Києві

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  1. У світі

Палата представників США оголосила перший за останні 150 років імпічмент очільника МВС

08:26, 14 лютого 2024
Палата представників Конгресу США проголосувала за відставку міністра внутрішньої безпеки Алехандра Майоркаса.
Палата представників США оголосила перший за останні 150 років імпічмент очільника МВС
Джерело фото: AP
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Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки прийняла рішення про імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандра Майоркаса, що стало першим подібним випадком протягом майже 150 років. Рішення було ухвалено після численних спроб республіканців і розслідувань їхнього діяльності, які почали ще тоді, коли вони отримали більшість у Палаті представників. Про це повідомляє CNN.

Голосування про імпічмент Майоркаса відбулося у вівторок і було результатом вузького рішення з мінімальною перевагою голосів, 214 проти 213. Це історичний момент, оскільки останній раз аналогічний захід було застосовано у 1876 році.

Республіканці звинувачують Майоркаса у "злочинах і недбалості" через ситуацію з нелегальною міграцією на кордоні з Мексикою. Однак Міністерство внутрішньої безпеки в своєму заяві відхилило ці обвинувачення та зазначило, що республіканці "увійдуть в історію за зневагу до Конституції задля політичної вигоди".

Незважаючи на результат голосування у Палаті представників, імпічмент Майоркасу в Сенаті малоймовірний, оскільки демократи зберігають більшість голосів у цьому законодавчому органі.

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