Палата представників США оголосила перший за останні 150 років імпічмент очільника МВС

Палата представників Конгресу США проголосувала за відставку міністра внутрішньої безпеки Алехандра Майоркаса.

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Палата представників Конгресу Сполучених Штатів Америки прийняла рішення про імпічмент міністра внутрішньої безпеки Алехандра Майоркаса, що стало першим подібним випадком протягом майже 150 років. Рішення було ухвалено після численних спроб республіканців і розслідувань їхнього діяльності, які почали ще тоді, коли вони отримали більшість у Палаті представників. Про це повідомляє CNN.

Голосування про імпічмент Майоркаса відбулося у вівторок і було результатом вузького рішення з мінімальною перевагою голосів, 214 проти 213. Це історичний момент, оскільки останній раз аналогічний захід було застосовано у 1876 році.

Республіканці звинувачують Майоркаса у "злочинах і недбалості" через ситуацію з нелегальною міграцією на кордоні з Мексикою. Однак Міністерство внутрішньої безпеки в своєму заяві відхилило ці обвинувачення та зазначило, що республіканці "увійдуть в історію за зневагу до Конституції задля політичної вигоди".

Незважаючи на результат голосування у Палаті представників, імпічмент Майоркасу в Сенаті малоймовірний, оскільки демократи зберігають більшість голосів у цьому законодавчому органі.

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