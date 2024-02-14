Палата представителей США объявила первый за последние 150 лет импичмент главы МВД

Палата представителей Конгресса США проголосовала за отставку министра внутренней безопасности Алехандра Майоркаса.

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Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла решение об импичменте министра внутренней безопасности Алехандра Майоркаса, что стало первым подобным случаем в течение почти 150 лет. Решение было принято после многочисленных попыток республиканцев и расследований их деятельности, которые начали еще тогда, когда они получили большинство в Палате представителей. Об этом сообщает CNN.

Голосование об импичменте Майоркаса состоялось во вторник и было результатом узкого решения с минимальным перевесом голосов, 214 против 213. Это исторический момент, поскольку последний раз аналогичная мера была применена в 1876 году.

Республиканцы обвиняют Майоркаса в "преступлениях и халатности" из-за ситуации с нелегальной миграцией на границе с Мексикой. Однако Министерство внутренней безопасности в своем заявлении отклонило эти обвинения и отметило, что республиканцы "войдут в историю за пренебрежение к Конституции ради политической выгоды".

Несмотря на результат голосования в Палате представителей, импичмент Майоркасу в Сенате маловероятен, поскольку демократы сохраняют большинство голосов в этом законодательном органе.

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