В Черном море дроны потопили российский корабль «Цезарь Куников», – СМИ

В Черном море в результате атаки дронов, пошел на дно российский военный корабль.

В среду, 14 февраля, утром в Черном море по сообщениям СМИ, был подбит российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Информация об этом инциденте стала доступной благодаря источникам, ссылающимся на Главное управление разведки.

"Утром ГУР дронами атаковали российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море, подтвердили Суспільному собственные источники. Он затонул", - говорится в сообщении.

Между тем телеграмм-канал "Крымский ветер" также сообщил о происшествии, описав взрыв в море и наблюдение за вертолетами над акваторией.

"Похоже, боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "тонущего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видно подводную лодку", - говорится в сообщении.

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