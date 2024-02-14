Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Экс-глава Управления внутреннего контроля НАПК Роман Норец во время собеседования на председателя НАПК раскритиковал аудит НАПК и кадровую политику руководства НАПК

После работы в СБУ Роман Норец возглавлял Управление внутреннего контроля НАПК, на которое Александр Новиков возложил задание проверок деклараций работников СБУ, а после увольнения снова вернулся в СБУ.

МВФ сообщил о начале работы Фонда развития потенциала Украины, — какие реформы на повестке дня

Рабочий план Фонда, одобренный Управляющим комитетом, сосредотачивается на экономических и финансовых реформах власти.

Кандидату на главу НАПК, нынешнему главе ГИАМ Александру Новицкому пришлось объяснять, почему техническим автором файла его мотивационного письма является сотрудник НАПК

Председатель Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины Александр Новицкий утверждал, что он самостоятельно писал все документы на конкурс в НАПК, но у Комиссии возникли вопросы.

Не прошло и полгода: Высший совет правосудия решил заняться разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи

Уже в марте должна начаться проверка документов кандидатов в апелляционные суды и прием документов от претендентов в ВАКС, но Высший совет правосудия не спешит с разработкой Единых показателей оценки добропорядочности судьи и кандидата в судьи.

Кандидат на главу НАПК, представитель Уполномоченного в местах несвободы Виталий Никулин объяснил, почему не указал в декларации ни одного жилья в Киеве

12 февраля Виталий Никулин проходил собеседование на добродетель с Конкурсной комиссией.

  1. В Украине

В Черном море дроны потопили российский корабль «Цезарь Куников», – СМИ

09:07, 14 февраля 2024
В Черном море в результате атаки дронов, пошел на дно российский военный корабль.
В Черном море дроны потопили российский корабль «Цезарь Куников», – СМИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В среду, 14 февраля, утром в Черном море по сообщениям СМИ, был подбит российский большой десантный корабль "Цезарь Куников". Информация об этом инциденте стала доступной благодаря источникам, ссылающимся на Главное управление разведки.

"Утром ГУР дронами атаковали российский большой десантный корабль "Цезарь Куников" в Черном море, подтвердили Суспільному собственные источники. Он затонул", - говорится в сообщении.

Между тем телеграмм-канал "Крымский ветер" также сообщил о происшествии, описав взрыв в море и наблюдение за вертолетами над акваторией.

"Похоже, боекомплект корабля взрывается. Видно, что для спасения "тонущего" подошел еще один корабль. Также неподалеку видно подводную лодку", - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Электронная повестка и санкции для уклонистов в законопроекте о мобилизации — Адвокат на Право ТВ, прямой эфир
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Альона Кушнова
    Альона Кушнова
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Андрій Балаклицький
    Андрій Балаклицький
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Володимир Борденюк
    Володимир Борденюк
    суддя Святошинського районного суду міста Києва
  • Володимир Студенець
    Володимир Студенець
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Іван Жигалкін
    Іван Жигалкін
    суддя Господарського суду Харківської області