Чешские фермеры присоединятся к протестам против импорта из Украины

Фермеры из Чехии готовятся к протестным акциям и блокированию трасс против импорта продукции из Украины.

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Фермеры из Чехии планируют присоединиться к международному протесту аграрных организаций Центральной и Восточной Европы, которые выражают недовольство аграрной политикой Европейского союза и импортом более дешевой продукции из Украины. Об этом сообщает Novinky.

Планируется, что 22 февраля фермеры проведут протестные шествия к пограничным переходам, где присоединятся к коллегам из других стран. Кроме того, в понедельник, 19 февраля, часть аграриев собирается отправиться в Прагу с тяжелой техникой, где планируют перекрыть трассу.

По словам пресс-секретаря Аграрной палаты Барборы Панковой, невозможно заранее предсказать, сколько тракторов и другой тяжелой техники отправится на границу. "Мы не можем исключить, что пограничные переходы и дороги будут заблокированы", - подчеркнула она.

Представители сельскохозяйственных организаций из Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, Литвы и Латвии в понедельник и вторник обсуждали проблемы, связанные с политикой Европейского союза и ее влиянием на сельское хозяйство, с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Янушем Войцеховским.

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