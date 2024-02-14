Как проверить будущего работодателя: советы

Минреинтеграции советует тщательно проверять надежность работодателя.

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины поделилось советами по проверке будущего работодателя, чтобы избежать возможного мошенничества и получить представление о потенциальном работодателе.

Во-первых, рекомендуется обратить внимание на то, где опубликована вакансия. Министерство советует искать вакансии на известных сайтах поиска работы, где публикуются объявления только от реальных работодателей. Если вакансия размещена в социальных сетях, важно просмотреть страницу автора публикации и убедиться, что информация о вакансии конкретная и понятная.

Далее, следует проверить подлинность компании и ее юридический статус. Для этого можно воспользоваться бесплатным сервисом YouControl, введя название бизнеса или фамилию его основателя в строку поиска.

Также стоит обратить внимание на название компании или предприятия. Если вы никогда не слышали об этой компании, рекомендуется найти ее официальный сайт или страницы в соцсетях, где обычно есть информация о деятельности бизнеса и руководителей.

Кроме того, в проверке будущего работодателя задавайте вопросы. Вы можете спрашивать у работодателя любую информацию, которая вас интересует, а также обращать внимание на то, какие вопросы задают вам. Работодателя должны интересовать ваши профессиональные качества, а вас - условия работы, оплата, возможности карьерного роста и тому подобное.

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