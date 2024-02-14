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  1. В Украине

Загадочное отправление: в Украине обнаружили останки древних существ в международной посылке

13:49, 14 февраля 2024
В Украине обнаружили древние окаменелости возрастом в более 400 миллионов лет.
Загадочное отправление: в Украине обнаружили останки древних существ в международной посылке
Источник фото: Государственная таможенная служба Украины
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Киевские таможенники обнаружили в посылке останки древних существ, которым уже около 400 миллионов лет. Это произошло во время таможенного досмотра международного почтового отправления, которое пытались незаконно вывезти из Украины в Тайвань. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

В отправлении из Тернополя таможенники обнаружили камни с признаками старины и причудливыми очертаниями, что может свидетельствовать об их древнем происхождении. По подозрению в незаконном вывозе окаменелостей, они направлены в Национальный научно-природоведческий музей НАН Украины для проведения экспертизы.

Экспертиза установила, что это окаменелости раннего девона с панцирями рыбы Protopteraspis и другими видами морских существ. Их возраст оценивается примерно в 400 миллионов лет, что делает их уникальными открытиями для палеонтологов.

Кроме того, по данным таможенников, это уже не первый случай попытки незаконного вывоза древних окаменелостей за границу. Ранее были обнаружены и запрещены попытки вывоза других артефактов, имеющих большую научную и культурную ценность.

В отношении лица, которое пыталось вывезти окаменелости, составлен протокол о нарушении таможенных правил по действующему законодательству. Палеонтологические ценности изъяты, а процесс их дальнейшей экспертизы и сохранения будет проведен по соответствующим процедурам.

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