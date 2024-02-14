В Германии мужчина избил украинского подростка в ресторане

Украинский подросток попал в больницу после конфликта в ресторане.

Источник фото: Укринформ

В городе Меттман в Германии украинский подросток получил серьезную травму головы после конфликта в ресторане с неизвестным мужчиной. Об этом сообщили в местной полиции, пишет DW.

Происшествие произошло в вечернее время 10 февраля в одном из ресторанов быстрого питания на площади Юбилеумсплац в Меттмане, который находится в земле Северный Рейн-Вестфалия. Подросток, 15 лет, оказался в больнице с тяжелыми травмами головы, однако его жизни ничего не угрожает.

По словам пострадавшего, конфликт возник во время спора с неизвестным мужчиной. В результате спора мужчина совершил нападение, сначала используя ксенофобские высказывания, а затем ударив подростка по голове неизвестным предметом, после чего скрылся с места происшествия.

Сейчас полиция разыскивает свидетелей этого нападения и пытается установить личность преступника. По данным правоохранительных органов, подозреваемый может иметь польское происхождение.

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