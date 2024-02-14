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  1. В Украине

Зачисляется ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью I группы: разъяснение

16:12, 14 февраля 2024
Периоды ухода за лицом с инвалидностью I группы зачисляются в страховой стаж при ряде условий.
Зачисляется ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью I группы: разъяснение
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Министерство социальной политики Украины объяснило, засчитывается ли в стаж период ухода за лицом с инвалидностью I группы. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Периоды ухода за лицом с инвалидностью I группы зачисляются в страховой стаж, если человек, осуществлявший уход:

- трудоспособен (не достиг пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

- не работал в такой период;

- получал в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

«В таких условиях и если период ухода продолжался после 1 января 2004 года, он учитывается в страховой стаж человека. В этот период он считается застрахованным лицом (статья 11 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании»).

В таком случае страхователем такого человека является орган социальной защиты населения, выплачивающий ему помощь, надбавку или компенсацию», - говорится в сообщении.

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