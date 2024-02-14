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  1. В Україні

Адвокати системи БПД добиратимуть навчальні бали за 2023 рік до квітня — НААУ

10:58, 14 лютого 2024
Адвокати, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, повинні щороку отримувати не менш ніж 2 залікових бали за навчання саме з питання БПД.
Адвокати системи БПД добиратимуть навчальні бали за 2023 рік до квітня — НААУ
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Національна асоціація адвокатів України повідомила, що адвокати, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу, або уклали контракт (договір) про її надання, повинні щороку отримувати не менш ніж 2 залікових бали за навчання саме з питання БПД. Строк для виконання цього обов’язку за 2023 рік подовжено до 1 квітня.

Відповідне рішення ухвалила Рада адвокатів України під час останнього засідання 8 лютого.

У НААУ нагадали, за загальним правилом Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженого рішенням РАУ від 03.07.2021 №63, всі адвокати (крім молодих, що практикують до трьох років), зобов’язані підвищувати кваліфікацію адвоката на рівні 10 годин на рік (10 залікових балів). І звітним роком з підвищення кваліфікації адвокатів уважається календарний рік, з 1 січня по 31 грудня кожного року.

Особливості для адвокатів системи БПД встановлені пунктом 21-1 Порядку, згідно з яким, серед десяти залікових балів за рік, їм необхідно набрати два саме з питань БПД. Така норма з’явилася у 2022 році (рішення РАУ від 16.12.2022 №168), враховуючи, що адвокати, які співпрацюють з системою БПД, повинні володіти ґрунтовними знаннями та навичками у цій галузі права для надання якісної, своєчасної правової допомоги суб’єктам безоплатної правової допомоги. Йдеться про існуючі особливості виконання Правил адвокатської етики, виконання стандартів надання БПД, специфіку взаємодії з центрами надання БПД тощо.

Заступник голови НААУ, РАУ Валентин Гвоздій розповів, що станом на сьогоднішній день у Реєстрі адвокатів, які надають БВПД, міститься інформація про 1789 адвокатів. Серед них 1194 (67%) виконали вимоги щодо набрання залікових балів.

«Навчання – це не є щось таке, що можна ігнорувати, особливо коли ти працюєш за контрактами на державу і захищаєш найбільш вразливі категорії громадян, які отримують допомогу в системі БПД. Тому ми всіляко сприяли адвокатам для того, щоб вони могли пройти ці навчання, - пояснив В.Гвоздій. - І ось, коли наприкінці січня ми побачили, що частина адвокатів не встигає це зробити, ми поставилися із розумінням та запропонували пройти спеціальне тестування».

Відповідно до п.32 Порядку, адвокатам, які не виконали вимоги цього Порядку за попередні роки надається можливість отримати сертифікати з підвищення кваліфікації за ці роки за умови успішних проходжень спеціальних тестувань у Вищій школі адвокатури НААУ за кожен рік невиконання.

«І багато хто цим інструментом скористався, - додав заступник голови НААУ, РАУ. Але все одно залишаються колеги, які з різних причин вимоги усе ще не виконали. Враховуючи воєнний стан, логічною видається пропозиція продовжити хоча б на три місяці строк для виконання цього обов'язку».

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