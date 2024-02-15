На Волыни изъяли контрафактные табачные и алкогольные изделия на 1,5 млн грн, фото

Работники БЭБ изъяли более 1,1 тыс. литров спирта и ликероводочных изделий и 14 тысяч пачек сигарет.

Фото: БЭБ

В Волынской области разоблачили лиц, хранивших контрафактные табачные и алкогольные изделия. Об этом сообщает ТУ БЭБ в Волынской области.

Отмечается, что из незаконного обращения изъяли более 1,1 тыс. литров спирта и ликероводочных изделий, 14 тыс. пачек сигарет без марок акцизного налога и автомобиль, который использовался для хранения и транспортировки фальсификата.

Ориентировочно общая стоимость товара составляет около 1,5 млн грн.

Установлено, что дельцы уже привлекались к ответственности за совершение аналогичного правонарушения.

В настоящее время досудебное расследование по ч. 1 ст. 204 УК Украины (незаконное приобретение, транспортировка, хранение в целях сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров) и ч. 1, ч. 2 ст. 199 (незаконное изготовление, хранение, приобретение поддельных марок акцизного налога) продолжается.

Контрафактная продукция уже арестована.

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