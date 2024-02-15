Всемирный банк планирует выделить на поддержку украинского бизнеса $500 млн

Украина и Всемирный банк готовят планы по финансированию проектов украинского бизнеса.

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Министерство экономики Украины и Всемирный банк ведут переговоры по привлечению 500 миллионов долларов для финансирования проектов, направленных на поддержку украинского бизнеса в 2024 году. Эту информацию объявили во время встречи команды Министерства экономики Украины с миссией Всемирного банка под руководством регионального директора по вопросам Украины и Молдовы Арупа Банерджи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики Украины.

"Хочу поблагодарить Всемирный банк за поддержку Украины во время войны. На этот год они планируют согласовать финансирование программ поддержки украинского бизнеса на 500 млн долларов. И это очень актуально для нас, ведь сейчас Правительство работает над объединением всех соответствующих программ под единым брендом Made In Ukraine для увеличения их эффективности", - подчеркнула Первый вице-премьер-министр Украины - Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Во время встречи стороны обсудили пути увеличения экспортного потенциала Украины, возможности привлечения финансирования Всемирного банка для программы льготного кредитования еОселя, а также расширение возможностей Экспортно-кредитного агентства по страхованию военных рисков, включая предприятия малого и среднего бизнеса.

Отдельно обсуждались модернизация программы льготного кредитования "5-7-9%" и возможности стимулирования украинских банков к более активному кредитованию бизнеса.

"Услышали от коллег из Всемирного банка целый ряд практических советов по увеличению возможностей украинской экономики, как сейчас во время войны, так и для планирования более интенсивного восстановления в послевоенный период, а также по переходу к постиндустриальной модели развития. Мы договорились о привлечении экспертизы Всемирного банка для модернизации нашей стратегии восстановления украинской экономики в будущем", - добавила Свириденко.

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