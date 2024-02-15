На Київщині затримали чоловіка за зґвалтування неповнолітньої падчерки

Чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 16-річної падчеркуи, яка від народження має вади здоров’я.

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На Київщині чоловіка підозрюють у зґвалтуванні падчерки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний зґвалтував свою 16-річну падчерку, яка від народження має вади здоров’я.

Встановлено, що чоловік раніше притягувався до відповідальності за вчинення домашнього насильства у цій родині.

До суду скеровано клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше ми писали, що у Києві суд визнав киянина винним у зґвалтуванні власної доньки та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.

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