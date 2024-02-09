Запросив на фільм та зґвалтував доньку: у Києві до 10 років позбавлення волі засудили батька

У Києві до 10 років за ґратами засуджено батька за зґвалтування доньки.

У Києві суд визнав киянина винним у зґвалтуванні власної доньки та призначив покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Чоловік був визнаний винним у зґвалтуванні неповнолітньої доньки за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України, повідомила Київська міська прокуратура.

Прокурори підтримали обвинувачення, доведене ювенальними прокурорами, що 40-річний киянин запросив 14-річну доньку до себе під приводом вихідного, оскільки він не проживав з родиною. Під час перегляду кінофільму він погрожував дитині та скоїв зґвалтування. Донька розповіла про це матері, що спричинило початок кримінального провадження.

Суд ухвалив рішення про засудження обвинуваченого до 10 років позбавлення волі за вчинене злочин, визнавши його винним у зґвалтуванні неповнолітньої.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.