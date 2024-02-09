Пригласил на фильм и изнасиловал дочь: в Киеве к 10 годам лишения свободы приговорили отца

В Киеве к 10 годам за решеткой приговорен отец за изнасилование дочери.

В Киеве суд признал киевлянина виновным в изнасиловании собственной дочери и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы. Мужчина был признан виновным в изнасиловании несовершеннолетней дочери по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины, сообщила Киевская городская прокуратура.

Прокуроры поддержали обвинение, доказанное ювенальными прокурорами, что 40-летний киевлянин пригласил 14-летнюю дочь к себе под предлогом выходного, поскольку он не проживал с семьей. Во время просмотра кинофильма он угрожал ребенку и совершил изнасилование. Дочь рассказала об этом матери, что повлекло начало уголовного производства.

Суд принял решение об осуждении обвиняемого к 10 годам лишения свободы за совершенное преступление, признав его виновным в изнасиловании несовершеннолетней.

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