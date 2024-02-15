Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Как можно купить земельный участок в Шенборне Мукачевского района по 10 тыс. грн за сотку во время собеседования на председателя НАПК рассказал прокурор САП Сергей Подгорец

Конкурсная комиссия спросила прокурора САП Сергея Подгорца, как ему удавалось выжить на 5,7 тыс. грн в месяц, и как можно было приобрести землю в Мукачевском районе в 2022 году за 124 тыс. грн.

Высший совет правосудия положительно оценил деятельность ГСА в 2023 году

Высший совет правосудия и Совет судей Украины разошлись в оценках деятельности ГСА.

В ВАКС считают, что в течение 2025-2027 годов уровень коррупции в Украине удастся снизить на 40%

По прогнозам ВАКС, восстановить доверие граждан к правосудию удастся на 53%.

КСУ признал неконституционными предписания ХПК о сроках обращения в Верховный Суд с заявлением о пересмотре судебных решений в связи с решением ЕСПЧ

КСУ пришел к выводу, что нормы Хозяйственного процессуального кодекса, исключающие подачу заявлений о пересмотре судебного решения в связи с решением ЕСПЧ после истечения 10 лет являются неконституционными.

«Новые должностные оклады не решили проблем с заработными платами работников аппаратов судов, возникли только новые вопросы» — руководитель аппарата ПАГС Ольга Пасичник.

Как в судах после проведения классификации должностей государственной службы и утверждения новых должностных окладов, изменился размер заработной платы, и какие проблемы в аппарате суда возникают прямо сейчас.

  1. В мире

Блокирование помощи Украине: законодатели США ищут «план Б»

18:39, 15 февраля 2024
Законодатели обеих партий США в поисках альтернативного «плана Б» помощи Украине.
Блокирование помощи Украине: законодатели США ищут «план Б»
Источник фото: ipress.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Лидеры Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США отказываются организовать голосование по помощи Украине, что побуждает законодателей обеих партий к новым усилиям в поисках альтернативного "плана Б" для поддержки Киева в отражении российской агрессии, особенно в условиях сокращения поставок оружия. Об этом сообщает издание The Hill.

На этой неделе Сенат утвердил пакет внешней помощи, который предусматривает поддержку Украины, Израиля и других зарубежных союзников. Однако спикер Майк Джонсон отверг его, утверждая, что Конгресс не должен рассматривать международные вопросы, не решив миграционный кризис на мексиканской границе.

Демократы раскритиковали такое решение, предупреждая, что бездействие Конгресса создает угрозу для национального суверенитета Украины и является подарком для врагов США. Это привело к началу кампании общественного давления с целью заставить Джонсона пересмотреть свою позицию и быстро проголосовать за законопроект в Палате представителей.

Отмечается, что законодатели обеих партий работают над поиском альтернативного подхода для быстрого принятия другого пакета помощи для Украины. Один из самых обсуждаемых вариантов - это использование петиции об увольнении, процедурного механизма, который позволяет законодателям принимать законопроекты без согласия спикера. Это может быть наиболее жизнеспособным вариантом, учитывая устойчивую оппозицию Джонсона.

"Это способ сделать что-то двухпартийное для национальной безопасности нашей страны и поддерживать наших союзников. Это срочно. Украине нужно то, что им нужно немедленно", - отметил конгрессмен Грегори Микс (Нью-Йорк), старший демократ в комитете Палаты представителей по иностранным делам.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Василь Лемак
    Василь Лемак
    суддя Конституційного Суду України
  • Богдан Пошва
    Богдан Пошва
    суддя Верховного Суду України у відставці
  • Інна П’ятничук
    Інна П’ятничук
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва
  • Майя Калантай
    Майя Калантай
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Вадим Скрипченко
    Вадим Скрипченко
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду