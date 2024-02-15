Блокирование помощи Украине: законодатели США ищут «план Б»

Законодатели обеих партий США в поисках альтернативного «плана Б» помощи Украине.

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Лидеры Республиканской партии в Палате представителей Конгресса США отказываются организовать голосование по помощи Украине, что побуждает законодателей обеих партий к новым усилиям в поисках альтернативного "плана Б" для поддержки Киева в отражении российской агрессии, особенно в условиях сокращения поставок оружия. Об этом сообщает издание The Hill.

На этой неделе Сенат утвердил пакет внешней помощи, который предусматривает поддержку Украины, Израиля и других зарубежных союзников. Однако спикер Майк Джонсон отверг его, утверждая, что Конгресс не должен рассматривать международные вопросы, не решив миграционный кризис на мексиканской границе.

Демократы раскритиковали такое решение, предупреждая, что бездействие Конгресса создает угрозу для национального суверенитета Украины и является подарком для врагов США. Это привело к началу кампании общественного давления с целью заставить Джонсона пересмотреть свою позицию и быстро проголосовать за законопроект в Палате представителей.

Отмечается, что законодатели обеих партий работают над поиском альтернативного подхода для быстрого принятия другого пакета помощи для Украины. Один из самых обсуждаемых вариантов - это использование петиции об увольнении, процедурного механизма, который позволяет законодателям принимать законопроекты без согласия спикера. Это может быть наиболее жизнеспособным вариантом, учитывая устойчивую оппозицию Джонсона.

"Это способ сделать что-то двухпартийное для национальной безопасности нашей страны и поддерживать наших союзников. Это срочно. Украине нужно то, что им нужно немедленно", - отметил конгрессмен Грегори Микс (Нью-Йорк), старший демократ в комитете Палаты представителей по иностранным делам.

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